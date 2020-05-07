鐵路警察李承翰因公殉職，殺警嫌竟一審無罪，連蘇揆也感到失望錯愕，行政院會今天通過「警械使用條例」部分條文修正，讓警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制，免除員警訟累；也明定警察為達成任務，在緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，以彈性靈活符合實需。

鐵路警察李承翰執勤殉職，曾引發高度關注，不但在野黨疾呼修正「警械使用條例」，保障員警執勤安全，內政部在事發後還緊急補充員警電擊槍。

行政院上午通過修法，將送立法院審議。內政部表示，這次修法有3大重點，首先，警察執法不只充滿危險，也容易面臨司法訴訟，打擊警察士氣，對維護社會治安將造成不利影響。這次修法明定，人民對警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償回歸國家賠償機制，讓用槍員警免於直接面對訟累。

內政部也說，本次修法也增訂設置「警械使用調查小組」，得依職權或依司法警察機關的申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見，以保障當事人權益；此外，也明定警察為達成任務，在緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，以彈性靈活符合實需。

內政部表示，修法完成之後，將有利於員警有效運用警械，新設的調查機制能公正、客觀，及有助釐清事實，並更能保障民眾權益，由國家負擔員警執勤之責任。本條例修正草案近日將送請立法院審查，期能儘速完成修法作業，才能更妥善保障人民及員警的權益。

(中時 )