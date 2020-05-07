罷免高雄市長韓國瑜投票倒數1個月，外界都在猜韓國瑜的下一步到底會怎麼走，資深的部落格挺韓版主表示，「有韓粉說6月6日不出去投票，罷韓就不能達標」。這說法是錯的，不去投反對罷免票，那罷韓才過定了，「韓市長需要大家手上那張票」。

「貝勒爺與涓格格」今(7日)凌晨在臉書發文表示，「『以前』的確有投票率必須超過50%的規定，所以不去投可以拉低投票率」，但現在辦法改了，50%的門檻沒了，因此，「反對的人必須去投票才能表達意見」。

他強調若韓粉都不去投反對票，讓「同意票高於不同意票，且達總選舉人的25%以上就算通過」。因此，「韓粉若不去投反對票，等於便宜罷韓｣，讓罷免案輕易過關。現在還在鼓吹「讓大家不去投票，是那些贊成罷免的人混淆視聽」。他呼籲選後仍堅定挺韓的幾十萬韓粉，「韓國瑜市長還是需要大家手上那張票」。

對於「選委會要搭帳棚當投開票所」，他研判，若不是經由高雄選委會布置的投票所，「裡面的貓逆可能更多」，韓粉能放心嗎？

「貝勒爺與娟格格」韓粉臉書粉絲團，是一位部落格版主，總點閱數有八千七百多萬。每天平均有數百人會看他文章。創作過3千5百多篇文章，單篇文章最高達到4萬多點閱。

(中時電子報)