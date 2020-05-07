新冠肺炎疫情影響，導致各國原油需求下降，連帶也使資源回收價格下跌，為了協助資源回收業者、資收個體戶度過難關，環保署今天表示，將針對列冊的1萬2380名資收個體戶，調整「資收關懷計畫」把每人每月3500元補貼上限提高至5000元，協助他們度過難關。

環保署去年推出「資收關懷計畫」，讓列冊的資收個體戶可以選擇繳交至清潔隊，每人每月最高補助至3500元，共計回收1030噸，環保署資源回收管理基金管理會執秘顏旭明表示，為了協助資收個體戶，從5月起再把每人每月3500元上限調整至5000元。

除了針對資收個體戶外，環保署也針對604家資源回收業者祭出「提高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率」，包括把受到原油價格影響較多的廢PET容器（如寶特瓶）、廢PET或PVC平板容器（如生鮮盒）、廢PP或PE容器（如果汁、牛奶瓶）、未發包PS容器（如乳酸菌飲品）等，祭出補貼，把處理業向回收業回收最低價格分別調漲11.78％至21.56％不等。

顏旭明也提及，除了廢塑膠容器外，因為疫情因素、民眾多數選擇外帶，使紙餐盒用量大增，從去年3月的9750噸、今年3月則達1萬5500噸，為了鼓勵資收個體戶、資源回收業者收受紙餐盒，環保署分別祭出「紙餐具循環友善店家補助計畫」，媒合資收個體戶回收，也調高紙餐盒回收價格11.62％。

(中時 )