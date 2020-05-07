天母林姓女子殘忍殺害親生母親，士林地院日前囑託台大醫院精神鑑定，報告指出，林女患有「妄想行思覺失調症」，但犯案後卻能外出丟垃圾，到精舍找師父，顯示林女對於弒母具有忍耐延遲、避免逮捕的能力，至於是否符合減刑，士林地院7日宣判，判處林女有期徒刑18年。

去年3月1日，林女認為母親拿走她的訴訟文書，電話恐嚇「不拿出來就殺了妳」，返家後，在地上灑滿玻璃碎片，直至母親返家，以徒手、手推拉扯母親頭髮，林母跪在地上苦苦哀求，她還用棍棒毆打頭部，直至躺在地上沒有氣息，林才通知救護，並謊稱母親從外面回家後就有傷，企圖誤導辦案方向。

林女開庭時說，她因為害怕，不知道簡單的拉扯竟然會這麼嚴重，她也很想知道為何母親會死亡，還說，母親長時間用巫術想要謀害她，兩人才會發生爭執。

法院囑託台大醫院對林女精神鑑定，了解林女的成長背景，林家早年在晴光市場經營貿易，家中因母親喜愛歐式風格，裝潢豪華，林女早年在美國唸書，與簡姓前夫在美國維吉尼亞洲居住，曾遭受暴力相向，導致她個性遽變，後又發生車禍，變成「孤僻型人格障礙」，且林母愛面子，不想讓人知道女兒因罹患病症求助醫生，導致她病識感不足。

法院日前開庭，審判長詢問，為何母親死了還可以這麼鎮定，林女回答「我個性就是這樣」，但始終回答「沒有殺人」、「不知道怎麼會這樣！」林女的舅舅委由律師表達，希望執行刑期期滿後，法院能令入適當處所施以監護。

(中時電子報)