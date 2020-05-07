新台灣國策智庫今公布最新民調，國民黨支持度雪崩式滑落，只剩9.2％，低於台灣民眾黨的11.5％；真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫認為，國民黨經此跌勢經歷大選與武漢肺炎事件仍未見止歇。如不能止血，最大在野黨或將由老牌的國民黨變成民眾黨或時代力量等新興政黨。

此外，蔡總統滿意度高達74.5％ ，創歷史新高。不滿意度雖略高於就任初期為 13.8％，但也同樣是史上最低的不滿意度。 行政院長蘇貞昌滿意度增加20.2百分點，為68.9％ ，38.0％的民眾認為行政院現在的內閣成員需要進行小幅度的調整。

綠營色彩的新台灣國策智庫今公布「520蔡英文總統就職 總統、院長與主要部會首長施政總 體檢與防疫表現滿意度」； 2020大選過後，民進黨的政黨支持度再度突破歷史高點。

總統大選後，國民對民進黨的支持度有顯著提升，雖遠低於對蔡總統或蘇貞昌的支持，但已經達到 40.5％，突破民進黨長期困守的三成。

此外，年初立委選舉，民進黨的政黨票也僅三成五左右，但個這幾個月來民進黨的政黨支持度已有成長，攀升到40.5％。

在政黨消長上，國民黨雪崩式滑落，只剩下9.2％，甚至低於台灣民眾黨的11.5％，民眾黨的支持度較選前略降0.6％，但國民黨大降 7.2％。

時代力量在去年內部改組後，支持度也開始止跌回升，目前維持在約7％；台灣基進黨有 4.3％，以目前支持度而言，明年地方選舉應會有斬獲，但尚不足擁有組織議會黨團實力。

這次民調的民進黨政府的支持度而言，台灣基進的支持者在不少面向比民進黨支持者更支持蔡政府的政策，加入民進黨地方黨團運作的可能性最高。

反對政府政策者依序以國民黨、民眾黨的支持者較高，且均過半反對。時力支持者反對蔡政府政策的比例雖較民進黨支持者高，但不致過半，而台灣基進黨對蘇貞昌的支持度甚至比民進黨支持者還高，台灣基進黨肯定防疫期間政府切斷對外 交通的措施的比例甚至比民進黨支持者更高。

調查對象，戶籍在臺灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾 ；調查方法市內電話調查，隨機抽樣；時間109年04月25日-109年04月28日，共完成1,075份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點 ；依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理 。

(中時 )