51連假期間，高速公路局1968App台南示警景點附近商家反映生意蕭條，傳出台南市府要求把27個示警點全刪，台南市長黃偉哲7日上午受訪時表示，會跟中央做檢討，去蕪存菁，合理的去除。

台南51連假期間，27個示警點均是「綠燈」，多個景點遊客人數更是清明節連假期間的一半而已，商家、旅宿業者生意慘淡。

黃偉哲表示，媒體報導很多民眾商家生意受影響，因此會與中央做檢討，就以往遊客人數與實際人數對照比較，合理的去除列名景點，不會一竿子打翻一船人。

(中時 )