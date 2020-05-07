1968App台南熱點全刪？黃偉哲：先去蕪存菁 11:492020/05/07 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1968App台南示警景點全刪？台南市長黃偉哲表示，會跟中央做檢討，去蕪存菁，合理的去除。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 51連假期間，高速公路局1968App台南示警景點附近商家反映生意蕭條，傳出台南市府要求把27個示警點全刪，台南市長黃偉哲7日上午受訪時表示，會跟中央做檢討，去蕪存菁，合理的去除。 台南51連假期間，27個示警點均是「綠燈」，多個景點遊客人數更是清明節連假期間的一半而已，商家、旅宿業者生意慘淡。 黃偉哲表示，媒體報導很多民眾商家生意受影響，因此會與中央做檢討，就以往遊客人數與實際人數對照比較，合理的去除列名景點，不會一竿子打翻一船人。 (中時 ) #黃偉哲 #景點 #生意 #人數 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 被警訊害慘 旗山連假生意差 04:102020/05/03 地方新聞 黃偉哲：台南防疫「順時中」沒有「順友宜」 17:262020/05/03 政治 印度春天婚禮喊卡 產業鏈重傷 04:102020/05/04 全球財經 就近買成新習慣 樓下小店疫外夯 04:102020/05/05 兩岸新聞 1968爭議後首合體 林佳龍黃偉哲秀和解沒心結 12:262020/05/05 政治 台南校園解封 家長可望參加小孩畢業典禮 13:242020/05/06 生活 緊急紓困申請開跑 黃偉哲：不是通通有獎領到飽 14:452020/05/06 生活 擴大急難紓困上路，黃偉哲：若申報不實須負法律責任 15:222020/05/06 社會 黃偉哲烏山頭追思八田與一 參觀經典老照片展 19:072020/05/06 生活 花縣議會籲 免攤商3個月租金 04:102020/05/07 地方新聞 生活熱門新聞 為何防疫優秀紓困卻一團亂 網一針見血：問題都在他身上 - 生活 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 防不勝防？好市多鞋區遍地空盒 內行揭真相 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。