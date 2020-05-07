通霄五北里1處空地遭人傾倒廢棄物，警方會同環保局人員稽查，當場抓到剛倒完廢棄物的曳引車及司機。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

剛倒完廢棄物的曳引車司機見警上門傻眼，見賴不掉了只好坦承犯行。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮五北里1處空地，長期被人傾倒廢棄物，通霄警分局通霄派出所5日凌晨4點多接獲民眾報案，有曳引車進出該空地，疑似正在違法傾倒廢棄物，警方與環保人員到場稽查，當場抓到剛倒完廢棄物的曳引車與司機，而司機也坦承犯案，全案依《廢棄物清理法》移送法辦。

不肖業者常利用三更半夜任意傾倒廢棄物，帶來環境髒亂讓附近居民不堪其擾，通霄派出所5日凌晨4點多接獲報案，立即與環保局人員到場稽查，發現1輛剛倒完廢棄物的曳引車及司機，司機被突然上門的警察嚇得目瞪口呆，見大勢已去賴不掉了，只好坦承犯行。

環保局稽查人員在現場採取廢棄物送驗，正在確認汙染物性質及是否含有害物質，後續將責成行為人依法清除。通霄警方也通知地主到場指認，全案依違反《廢棄物清理法》將該名司機移送苗栗地檢署偵辦，並將向上溯源追查幕後環保犯罪集團。

警方指出，今年1月分迄今查獲違反《廢棄物清理法》環保犯罪案，移送地檢署偵辦案件共有3件，均報准扣押犯案機具含挖土機、拖車及曳引車等，另外配合苗栗縣環保局行政裁罰案件共計4件，違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，也是警方查緝重點之一。

警方呼籲鄉親，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警方將與環保局共同查緝打擊環保犯罪，另警告不肖業者千萬別心存僥倖，一旦被查獲將面臨重大刑責，涉有不法得利也將加重裁處。

(中時 )