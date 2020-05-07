半導體測試介面設備商穎崴（6515）受惠高階系統晶片測試需求暢旺，2020年4月合併營收續繳「雙升」佳績，以2.96億元續創歷史新高，法人看好第二季營收可望優於首季。穎崴今（7）日股價開高穩揚，最高上漲4.39％至397元，早盤維持逾2％漲幅。

穎崴公布2020年4月自結合併營收2.96億元，較3月2.74億元成長8.01％、較去年同期2.08億元成長達42.22％，連2月改寫歷史新高。累計1～4月合併營收8.95億元，較去年同期7.25億元成長23.32％。

穎崴4月營收動能續旺、連2月改寫新高，主要受惠5G、處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、應用處理器（AP）及高速運算（HPC）等高階系統晶片測試需求，帶動手持裝置POP測試座、高頻高速同軸測試座、高階老化測試座及各類溫控系統等產品需求暢旺。

雖然新冠肺炎疫情衝擊全球經濟及相關產業，穎崴因生產狀況正常、受惠轉單效益，第二季訂單能見度仍高。由於IC老化測試及系統測試（SLT）等產品仍有大量客製化需求，可望持續挹注營運成長動能，法人看好第二季營收可望優於首季。

穎崴2019年合併營收創28.04億元新高，年增達66.31％。毛利率44.28％、營益率24.55％，分創近6年及歷史新高。稅後淨利5.57億元，年增達1.27倍，每股盈餘（EPS）19元，亦雙創新高。董事會決議擬配息12元，金額亦創新高，盈餘配發率約63.16％。

(時報資訊)