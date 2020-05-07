疫情對高爾夫球產業的衝擊，陸續發酵，率先公佈今年第一季財報的鉅明（8928），第一季每股盈餘（EPS）約0.83元，比去年同期的1.50元，年減達44％，由於美歐等主要市場才將逐步解封，訂單影響可能會在4到8月持續顯現。

鉅明發言人陳德根7日表示，原本已跟主力客戶談好今年的生產計劃，包括部份產品在淡季即下單生產，2020年全年本可有良好表現，奈何，新冠肺炎（COVID-19）疫情，打亂了一盤好棋。

鉅明今年第一季營收約6.11億元，比去年同期的7.47億元，年減約18.21％，第一季淨利4,241萬元，換算每股盈餘約0.83元，比去年同期的1.50元，年減達44.67％。

陳德根指出，全球疫情範圍擴大，在農曆年前爆出群聚感染的大陸，影響的是今年2到3月的市場，但，美國和歐洲陸續染疫之後，因美國高爾夫球場關閉，鉅明占有比例逾40％的美國市場，訂單動力明顯消失。

他說，今年第一季生產的單子，許多是去年已經下的，但，今年3月美國出現疫情之後，客戶訂單有的延後，到了4月中旬，單量明顯減少，希望隨著美國和歐洲解封，高爾夫球市場有機會陸續回穩，鉅明也將開發新品，增加營收。

不過，疫情變化，沒人能說得準，陳德根表示，全球的高爾夫球產業今年4到8月，是否持續受到影響，要觀察跟疫情的關連性。

(工商 )