雖然美國疫情仍未受控，但總統川普已迫不及待希望重啟國家經濟，甚至大膽決定解除白宮疫情小組，讓外界大驚。雖然川普很快在6日就改口「他們太受歡迎了」，不會讓他們解散，不過該小組任務將改變聚焦，關注重啟國家後的安全。對此，紐時專欄指出，這種矛盾完全反映了美國應對新冠病毒策略的不一致。

紐時專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）在〈病毒就要贏了〉（The Virus Is Winning）

一文中指出，美國頂尖的傳染病流行病學家奧斯特霍姆（Michael T. Osterholm）一度聽到白宮疫情工作小組這個月正加速趕工而興歡鼓舞，但事後他發現他聽錯了，原來加緊的不是防疫工作，而是加速解散，「我驚呆了，我們才剛打到第二局耶！」。而事實上，副總統彭斯先前早已提過解散疫情工作小組，因為美國在對抗病毒上「已取得巨大進展」。

該文指出，實際上病毒才真的是取得巨大進展，現在新冠病毒在美國已是除了心臟病之外的排名首位的死因。在過去兩個月內，因新冠病毒而死亡的美國人，人數早已超過越戰、波灣戰爭、阿富汗戰爭以及伊拉克戰爭喪生人數總和還要高；而當西班牙與義大利已逐漸擺脫新冠疫情，新的確診人數已大幅下降，但這並未在美國發生。

該文指出，最近5周以來，全美每日新的確診人數停滯在2.5萬至3萬之間，僅有些微減少。即使全國新確診稍微下滑誤導了研判，但紐約大都會地區確診仍在大幅增長中。若排除紐約市，全美新確診人數仍在攀升中。

此外，全美半數州準備在本周放寬部分限制措施，但要安全地重啟國門，美國必須大規模的檢測與追蹤接觸，但有關美國如何搞砸了新冠疫情應對的現象之一，正是全美平均每人接受檢測率遠低於英國、冰島以及葡萄牙等國。川普先前聲稱「任何人想要接受檢測的人都可獲得檢測」，至今仍未實現。

文章表示，正當美國傾入3兆美元應對新冠病毒的影響，但這筆很快燒光的經費仍未能讓全美1/6家庭中的幼兒避免挨餓，美國也在投資科學以及如檢測、疫苗、治療法以及研究等對抗病毒方面的相關工具，投資明顯不夠。

該文指出，僅有少量確診的部分地區要重啟國門是合理的，而流行病學家也指出在落實保持社會距離下，要重啟公園以及海灘，就部份防疫工作而言也是可行的；但在缺乏全面檢測與追蹤下，實在無法有信心地確認美國能正確地放寬限制，或者一旦出錯能快速修正，不過川普與彭斯看起來毫不在乎。

(中時電子報)