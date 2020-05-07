快去加滿油！下周國內油價恐大漲2元 11:152020/05/07 中時電子報 徐慈薇 、工商數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下周油價預估出爐，汽、柴油至少漲1.9元。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際油價本周以來，自前波谷底跌深反彈，包括美國西德州中級原油（WTI）與倫敦市場北海布倫特原油雙雙大反彈，使市場初估若依中油公布的油價計算公式，則下周國內油價包括汽、柴油價將雙雙大漲，每公升約漲1.8元~2.1元不等，實際調整金額將於10日中午12時公告。 (中時電子報) #國際油價 #每公升 #無鉛汽油每公升 #下周 #開車族 也許您會感興趣 推薦閱讀 12星座運勢解析 5／4～5／10天蠍粗心雙魚孤獨 00:202020/05/03 運勢 加油要快！周一汽柴油上漲0.1及0.2元 12:212020/05/03 生活 國際油價默默回升 打出小W底部 16:362020/05/03 財經 原油上漲 汽、柴油漲0.1及0.2元 17:442020/05/03 財經 汽、柴油 各漲0.1及0.2元 04:102020/05/04 產業．科技 原油增產創史上最大單月漲幅 國際油價崩跌8％ 09:082020/05/04 財經 《國際油價》美中關係趨緊 上周五美油期貨漲近5％ 10:012020/05/04 財經 《國際油價》減產效應提振 周一國際原油期貨揚3％ 10:002020/05/05 財經 《國際油價》料需求回溫 周二美油期貨急漲逾20％ 10:002020/05/06 財經 《國際油價》利空庫存打壓 周三倫敦原油期急跌逾4％ 10:172020/05/07 財經 財經熱門新聞 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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