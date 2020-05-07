由於國際油價本周以來，自前波谷底跌深反彈，包括美國西德州中級原油（WTI）與倫敦市場北海布倫特原油雙雙大反彈，使市場初估若依中油公布的油價計算公式，則下周國內油價包括汽、柴油價將雙雙大漲，每公升約漲1.8元~2.1元不等，實際調整金額將於10日中午12時公告。

(中時電子報)