技專校院招生委員會聯合會今天表示，5月7日10時至13日17時，受理今年四技二專技優甄審入學招生報名費繳交及資格審查登錄申請。

今年四技二專技優甄審入學招生，計有94所科技校院及大學，提供1615系科(組)、學程、7576招生名額，不採計四技二專統測成績，凡高級中等學校畢（結）業生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種(類)」者，均可報考。

今年四技二專技優甄審入學採先繳報名費後辦理資格審查，考生須先至109學年度四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，於5月12日24時前完成報名費繳交，5月13日17時前完成資格審查資料登錄，並於5月13日前以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

聯合會將於5月21日10時公告資格審查審查結果，通過資格審查考生須於5月27日17時前，至網站報名系統完成選擇報名甄審校系科(組)、學程，考生最多可報名5個校系科(組)、學程，並於5月28日前，以限時掛號郵寄指定項目甄審費用之匯款證明影本及備審資料至所報名甄審學校。

聯合會提醒考生，考生如受新冠肺炎疫情影響，可至聯合會網站下載並填具「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響專案申請生特殊需求申請表」，於第二階段須到校參加指定項目甄審前向聯合會提出申請，經審查通過者，始具專案考生資格。

(中時 )