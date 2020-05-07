高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，時間剩下不到1個月，罷韓、挺韓雙方近日為了投開票所設置、廣告看板問題，爭吵不休。對此，資深媒體人趙少康忍不住想問「韓國瑜到底犯了什麼錯？」

趙少康在網路節目《觀點》中質問，韓國瑜做高雄市長有什麼問題？他在短時間內完成547條、394萬平方公尺的重要道路改善，以及5條港區道路改善，幾個副市長也都不錯，像是李四川、葉匡時，他們都很努力。

趙少康認為，罷免是犯重大錯誤才需要的，參加總統選舉也不是什麼重大錯誤，是個人政治判斷，並不是說施政上有什麼錯，且《選罷法》規定縣市長上任一年後才可提罷免，但罷韓團體在這之前就開始準備、偷跑，事後韓營提出聲請停止罷韓投票卻被駁回，根本打壓，「因為現在打壓他（韓國瑜）是政治正確。」

要不要罷免是民眾權利，但是要講道理，趙少康直言，罷韓團體就是「不甘願」，「高雄是我們的，怎麼可以輸呢？氣氛現在轉變了，要把它拿回來。」

(中時電子報)