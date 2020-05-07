台中市潭子區聚興里、北屯區軍功里15戶居民因自來水接管費用昂貴，30多年來均使用地下水，由於水井土地租約將於今年9月到期無法續租，居民恐面臨無水可用情形。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國6日上午到場會勘，台中市經發局承諾投入370萬元自來水延管經費，預計8月底前完工，解決居民無自來水可用窘況。

潭子區豐興路1段2巷及北屯區軍功路2段850巷，因自來水管線埋設不易，接管費用昂貴，其中15戶一直未能申裝自來水，居民長期使用地下水井取水使用。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國6日上午邀集台中市經發局長張峯源、自來水公司四區處前往現勘，並向當地居民說明。

張峯源表示，經立委楊瓊瓔及議員賴朝國積極爭取，市府將投入自來水延管計畫經費370萬元，委請自來水公司四區處負責設計施工，7月底前施工，8月底前完工，讓15戶居民可受惠接管，解決多年來無自來水可用窘況。

賴朝國表示，一般民眾想要用水，打開水龍頭，乾淨的自來水嘩啦啦傾瀉而下，為讓民眾享用量足質優自來水，會積極協助無自來水地區裝設自來水，也會持續與楊立委共同推動用戶外線接用自來水補助方案，降低民眾接水費用負擔，積極解決民眾民生用水問題。

楊瓊瓔認為，居民多年來因沒自來水使用造成生活上非常不便，政府應設法讓更多民眾享用到乾淨、優質的自來水，以改善居民生活品質。未來她會持續於中央督促經濟部水利署降低民眾接水負擔，持續提升自來水供水普及率，全力解決民生用水問題。

聚興里民陳啟錡開心地說，這陣子經常睡前都還要煩惱未來水井封井後無水可用，當地更有老人家一輩子都為水而苦，如今困擾當地許久的問題終於解決，眾人也已迫不及待，準備迎接轉開水龍頭就有乾淨自來水湧出的時刻。

自來水公司第四區處表示，潭子區豐興路1段2巷及北屯區軍功路2段850巷延管工程埋設口徑100公釐之延性鑄鐵管520公尺，此種管材延展性佳、不易斷裂，使用年限達40年之久，可大幅降低漏水機率及提升供水穩定性。

(中時 )