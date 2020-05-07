江啟臣在臉書發文。（摘自江啟臣臉書）

「萬元紓困之亂」導致民怨沸騰，民進黨政府政策一再轉彎，也使基層公務員叫苦不迭。國民黨主席江啟臣上午怒嗆蔡政府，問題都出在一開始制定政策的源頭，錯誤的政策比貪污更可怕，「錯誤的紓困比不紓困更難過」！錯誤的政策方向在細節上的調整，仍不會變成有效的政策，沒有同理心又沒效果的紓困政策，請問民進黨誰要出來負政治責任？

江啟臣今早在臉書發文說，紓困發放的亂象是國民黨最不願意看到的結果，但國民黨擔心的事情還是發生了。

他說，他擔任主席後開始拜訪地方縣市，許多縣市首長都跟他反應，中央的紓困政策沒有與地方政府合作，窗口混亂，紓困的預算根本「看不到吃不到」。聽到這樣的意見，他也多次公開呼籲民進黨政府應該強化與地方政府的連結，地方政府才是第一線，最了解在地的情況，中央與地方攜手合作，才能讓紓困到位，協助國人共渡疫情難關。

江啟臣說，國民黨立院黨團提出最簡便的紓困方式「排富後廣發現金」，民進黨政府已讀不回，就是要設下繁複的手續，對於已經因為疫情受到影響的民眾，毫無同理心，中央政府高高在上的心態，不跟地方溝通，執行的結果當然造成一國多制！

他指出，行政院胡亂決定，地方政府只能扛起責任，在執行的細節事項盡量便民，沒想到行政院一日內又是大轉彎，宣布簡化程序。由此可見，行政院對於紓困執行細節沒有完整的配套，現在引發的後續效應難以想像。

江啟臣表示，蔡政府說不會把壓力放在承辦的同仁身上，依照過去民進黨的慣性，出錯基層扛的作法，基層同仁如何相信政府會負擔責任？更嚴重的是若是民眾提供「切結書」，嗣後政府計算結果與民眾不同，難道要民眾承擔「使公務員登載不實」或是「詐欺」的刑事責任？

江啟臣強調，這些延伸的問題就是出在一開始制定政策的源頭，錯誤的政策比貪污更可怕，錯誤的紓困比不紓困更難過！若是民進黨一開始就採納國民黨的建議強化與地方政府的連結，接收國民黨所提的「排富後廣發現金」，完全沒有這些問題。錯誤的政策方向在細節上的調整仍然不會變成有效的政策，沒有同理心又沒效果的紓困政策，請問民進黨誰要出來負政治責任？

(中時 )