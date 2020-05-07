政院宣布萬元現金補助，卻發生民眾大鬧公所情形，蘇揆上午在行政院會以口罩實名制2.0為例，強調要從2.0經驗中，學習做到更好。周一宣布，就是少了預告。他並承認，思慮不周。政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆並向基層公務員及人民致歉。

蘇揆說，本周一他再率相關部會首長宣布，對於「有工作、無加保者」及「實際從事農漁生產工作者」，在排富、不重複的原則下，擴大給予1萬元現金補助，希望可以再多涵蓋照顧到約170萬生活艱苦的國人。

政府就是這樣一層又一層，一個面向又一個面向，用心在撐這把紓困傘，從200萬人、440萬人、170萬人，不斷堆疊上去，有不夠的就來補。

對於紓困萬元之亂，蘇揆也說，要從2.0經驗中，學習做到更好。兩項新推出的擴大紓困措施，上周集合相關部會經過相當討論，確定對象、條件、金額及向誰申請後，在本週一政策宣布時，卻少了像口罩實名制2.0推出時那樣，預告何時開始預購？何時可以領取？以致民眾一看到新聞，當天就立即湧到公所要申請，結果基層受理人員對相關作業還没來得及準備好，造成亂象，這的確是思慮有所不周之處。

他並說，未來相關部會在推出新政策措施時，都要特別注意此點，從走過的經驗中學習，讓好的政策美意不打折。

Kolas Yotaka並轉述，蘇揆說，現在重點是「有錯道歉、有錯就改、而且要解決問題」；首先他要對第一線同仁表達誠摯的謝意及深深的歉意， 感謝是因同仁要比平時做更多工作，但需花費更多心神體力面對，道歉是因第一時間中央跟地方連繫不周，讓基層同仁在為民服務時卻承受責難，因為政府沒有在第一時間把政策說明清楚，造成人民的不諒解，很多責難跟壓力都向第一線同仁發洩，因此要向基層同仁致歉。

蘇揆說，面對衝擊 政府其實真是出於善意，舉債提出紓困預算，就是希望要跟人民站在一起 把補助金發給需要幫助的人， 卻因執行細節思慮不周造成人民不便困擾， 政府再次向人民道歉， 最重要是解決問題請衛福部務必簡化流程，而且不斷深入淺出透過各式宣傳，告訴大家如何請領補助金，要告訴大家應如何請領補助金，協助符合資格民眾，接受政府紓困，且愈快愈好，愈簡單愈好。

(中時 )