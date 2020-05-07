彰化縣6日首日填單收件共281件，彰化市公所受理就佔9成，7日公所一開門，馬上湧進洶湧人潮，申請人數已超過2千人。（吳敏菁攝）

申請紓困人潮洶湧，彰化市長林世賢疾呼中央提紓困2.0版，上網查財稅資料，直接撥款入戶。（吳敏菁攝）

難紓困，彰化縣6日首日填單收件共281件，彰化市公所受理就佔9成，7日公所一開門，馬上湧進洶湧人潮，申請人數已超過2千人，彰化市公所已經通過500件，彰化市長林世賢疾呼中央要提出紓困2.0版，指出網路財稅申報資料都很清楚，中央可以直接審理，撥款入戶，民眾會更有感。

這次急難紓困，中央按國民保險人數比例計算，彰化縣補助2700萬元，由公所受理、核發補助。

為了申請急難紓困，怎麼備齊資料，民眾罵翻天，公所人員要自己下載表格、審理核對資料，更是忙到無言喊救命，彰化市公所提前部署，上周就規劃流程、召募志工，這次受理紓困申請效率相當高，已經受理500多件了，是彰化縣第1名。公所的原則是不讓民眾跑第2趟，資料沒備齊，就先填切結書再來調資料，審理、核對。

「所有的人都擠在這裡了！」彰化市洶湧人潮讓人大吃一驚，這個防疫安全距離啊！志工輔導排隊，民眾還是很擠，直說「無法度管啦，能領到1萬元再說」。

彰化市長林世賢向中央疾呼，網路申請會更快，網路財稅資料都很清楚，希望中央政院趕快提出紓困2.0版，不要再讓民眾全擠在一堆了，這次公所提前部署，有公司行號等，申辦較複雜，上2樓，有專門志工輔導，社會科則在1樓，協助個人申請。

(中時 )