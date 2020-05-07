海巡署花蓮沙東機動站隊員，5月4日時巡邏時發現有位農夫焦急的求助，才發現他養的母黃牛突然在田中生產時難產，隊員立刻扮起「接生婆」角色，歷經長達20分鐘後，小牛終於被隊員從產道中拉出，平安和牛媽媽相聚於世，也將小牛取名為「沙東牛仔」的美名。

接生的岸巡人員將生產出的小牛擦拭乾淨(照片來源:海巡署)

牛孩兒順利誕出與牛媽媽相聚(照片來源:海巡署)

本月4日傍晚，一名農夫發現他飼養的的黃牛似乎生產不順，小牛無法順利生產，他眼見四下無人，立刻致電求助沙東機動站岸巡人員進行協助，岸巡人員一接獲通報立即十萬火急趕到現場，並攜帶毛巾與救援器材，立即為卡在牛媽媽產道外的小牛接生。據了解，當時牛媽媽完全體力透支，已無力自行出力推出牛孩兒，眾人聯合九牛二虎之力將小牛拉出牛媽媽產道外，終於使得牛孩兒與媽媽相聚。

母牛田中難產主人急求助 海巡助順產以安檢所命名(影片來源:海巡署)

農夫高興之餘，除了感謝海巡弟兄協助母牛外，更當場要求地兄弟小牛取名，海巡弟兄也非常樂意地替小牛取了「沙東牛仔」的小名，相當溫馨。

海巡署東部分署第一二岸巡隊說明，若民眾有任何危難發生，可撥打「118」免付費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡署將竭盡最大力量，為民眾協助與救援。

(中時電子報)