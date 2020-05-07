外資持續撤出新興市場回流美國，累積今年來外資在亞洲股市仍呈現淨流出，但對中國股市則是例外，透過滬深港通北上流入A股的資金，僅在3月短暫賣超，隨後很快重返A股，至4月底止，已連續6周淨流入，4月北向資金淨流入人民幣532.58億元。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，中國對新冠肺炎疫情已解除一級警戒，疫情不再是影響A股的主因，後續關注的重要變動因子是國際油價走勢以及中美貿易戰是否重啟。

而正面因子則有外資持續流入A股趨勢明確，目前外資持股在A股流通股占比約6～8%，較MSCI納入A股前的2～3%大為提升，此外，中共最重要的兩會（人大及政協）已確定於5月21日、22日召開，兩會將進一步指出經濟著力方向，政策紅利可望持續釋放。

也表示，A股今年經歷疫情衝擊後走勢，顯得相當有底氣，2月走勢受國內疫情衝擊不大，3～4月則受國際金融市場動盪牽連進入大區間盤整，接下來預期是經濟持續復甦、股市踉蹌前行的態勢，短期內對於總體經濟數據不需太在意，因近日國際油價回升反彈，國際金融市場氛圍好轉，預估5月在市場秩序逐漸恢復，資金陸續回籠下，股市可望維持強勢。

投資題材上，陳朝政指出，歐美國家3月開始大封鎖，現正逐漸重啟經濟活動，影響中國的海外訂單需求，內需市場方面，初估五一長假期間的民間消費金額雖較3月、4月大幅回升，但大約只有去年同期的35％，顯示終端消費動能在疫情之下，仍有一定程度的影響，而各產業汰弱留強的洗刷過程也正在進行中，因應策略是選股不選市，聚焦長線趨勢明確的四大主軸，包括半導體產業、新能源汽車供應鏈、雲計算、醫療。

(工商 )