男星高以翔去年11月在大陸錄製節目《追我吧》時意外猝死，他主演的電視劇《怪你過分美麗》去年殺青，也成為他最後遺作，目前還尚未正式開播。昨（6日）高以翔遺作《怪你過分美麗》預告片曝光，讓粉絲們直呼好期待，也有不少人相當不捨。

高以翔在劇中飾演律師，與飾演金牌經紀人的秦嵐有愛情戲，還有2人在車內車內激情吻戲；在電視劇官方微博貼出高以翔主視覺照，可見他帥氣又不失溫柔的眼神，給人有溫暖的感覺。網友們也留言，「期待你的最後一部作品」、「如果你還在該有多好」。

該劇改編未再同名小說，根據原作小說劇情，本劇講述娛樂行業鐵血經紀人面臨職場困境，在迷失和覺醒中，重新找回初心，成就自己的故事。

高以翔他近來在大陸發展，積極拍戲和電影，一直努力著，還有許多作品尚未來得及和大家見面，其中包含大陸《蘭心大劇院》，因出品方對宣傳有分歧，先前在金雞獎前夕被撤檔，新檔期未定。沒想到去年在節目中意外猝死，讓許多粉絲與演藝圈朋友都不敢相信。

電視劇官方微博曝光高以翔主視覺照。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)