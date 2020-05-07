據大陸海關總署統計，4月外貿進出口2.5兆元(人民幣，下同)，年減0.7％；其中，出口1.41兆元，增長8.2％；進口1.09兆元，下降10.2％；貿易順差3181.5億元，增加2.6倍。

按美元計價，4月大陸外貿進出口3552.2億美元，年減5％；其中，出口2002.8億美元，年增3.5％；進口1549.4億美元，下降14.2％；貿易順差453.4億美元，增加2.5倍。

今年前4月，大陸貨物貿易進出口總值9.07兆元人，比去年同期下降4.9％，降幅比第一季度收窄1.5個百分點。

其中，出口4.74兆元，下降6.4％；進口4.33兆元，下降3.2％；貿易順差4157億元，減少30.4％。

按美元計價，前4個月，大陸進出口總值1.3兆美元，下降7.5％。其中，出口6782.8億美元，下降9％；進口6200.5億美元，下降5.9％；貿易順差582.3億美元，減少32.6％。

(旺報 )