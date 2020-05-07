擴大紓困6日上路以後，罵聲不斷，網友也揭露暗黑內幕，沒搞清楚到底誰是生活困難者就發錢，就是錯了，台人平日一點小錢就爭得你死我活，現在數字上萬，要坐著看別人爽領，不跟你政府拼命才有鬼。

PTT戰神「蘇美」發文指出，紓困會亂不就是和錢有關，小吃餐廳幾十塊、幾百塊的促銷，活動現場就打到你死我活，更別說紓困的數字都是上萬的。政府想幫人民度過難關立意良好，但問題是「到底誰生活上有難關？」

蘇美戰神說，一般繳稅越多代表越有錢；但沒繳稅的人就沒錢嗎？事實上，許多沒繳稅的人，生活比誰都優渥。除非向國稅局一樣，長期用一班人監視觀察，否則很難察覺到底誰是真的窮人。

蘇美戰神怒轟，無法判定誰是窮人就發錢，就註定是錯了！不管怎麼做都是討罵...最多只能選罵聲最少的方式「只要有身分證就發錢」畢竟「斷人財路和殺人父母，都一樣是不共戴天之仇」眼巴巴的看別人爽領，不跟政府拼命才有鬼勒！

貼文一出，引發網友熱議，「就該通通都發啦」、「台灣人就是為了省一塊搶破頭啊」、「窮人才繳稅」、「房東阿姨在板橋整棟房只收現金，這波應該也有補助」、「先通通有獎 辨識得出特慘的 再加一些些 才是正解」。

(中時電子報)