聯詠(3034)第一季財報告捷，獲利衝上歷史新高，第二季也釋出樂觀預期，多家外資也出具最新報告，多對聯詠第二季給予正面肯定，惟下半年在新冠肺炎疫情的關係下，恐仍有不確定因素，故多家外資看法各異，目標價最低156元、最高225元。

日系外資表示，聯詠第二季受惠居家辦公趨勢，帶動SOC(系統單晶片)出貨持續看俏，且高利潤率OLED DDIC出貨量也將持續增長，聯詠也預告第二季、下半年會持續有新品推出，惟新冠肺炎疫情的衝擊，影響到智慧型手機市場，對OLED手機普及率潛在風險，故將聯詠目標價由262元下調到225元，維持買進評等。

另外一家日系外資指出，聯詠第一季財報亮眼，對第二季也釋出樂觀預估，主要是受惠居家辦公帶動相關SoC產品成長，為新冠肺炎對下半年營運仍潛在不確定風險，故將目標價由250元調降到225元，評等優於大盤。

美系外資表示，聯詠第一季財報亮眼，預估第二季在SoC市占率提升、以及IT SoC因居家辦公帶動強勁需求下，將成為第二季度的強勁動力，惟TDDI可能會相較第一季下降；另外，聯詠在法說會中所釋出得訊息似乎認為，隨著家用PC需求的減少以及電視面板IC和TDDI進入庫存修正，下半年前景仍然不確定且因為新冠肺炎導致上半年手機終端需求疲軟，智能手機OEM已開始削減訂單，將其目標價由165元調升到170元，但維持減碼評等。

另一家美系外資則認為，聯詠第二季儘管在SoC的強勁需求下，將支撐營運表現，但下半年不確定性仍然很高，公司對第三季的能見度仍然較低，故維持目標價188元、評等中立。

還有一家美系外資則表示，聯詠第二季看好SoC的需求增長，且在產品組合優化下，毛利率可望提升，同時，最近聯詠的面板客戶重申了其2020年5000~6000萬套OLED面板的出貨預估，這對聯詠下半年的OLED業務具有積極意義，故將其目標價由245元調升到260元，維持買進評等。

亞系外資指出，聯詠第二季前景樂觀，為4月恐為營運高峰，單月營收達65億元，月增加13%，主要原因為5月的大陸勞動假期可能提早拉貨，另外，OLED面板的採用率和IT面板需求都有所提高，故目標價由144元調升到156元、維持減碼評等。

歐系外資認為，聯詠第二季營運樂觀，預計營收季增長5%~9.5%，這主要是受惠SoC和IT的大型DDI驅動IC的帶動，長期來看，5G仍為OLED DDI和120Hz TDDI的主要驅動力，而聯詠將是主要受益者，其也看好下半年出貨有成長空間，故將其目標價由220元調升到225元、維持優於大盤評等。

(時報資訊)