新冠肺炎疫情持續肆虐，不少民眾生計受衝擊，政府推出紓困方案，5月4日行政院長蘇貞昌宣布擴大適用對象，還說即日起就可以申請。但實際上6日才能受理申請，導致民眾和各地公所為此人仰馬翻，今天立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部就本次「無勞保者之紓困方案、範圍及實施方式」進行專題報告，衛福部次長蘇麗瓊為辦理紓困時引發的各種風波致歉，但國民黨立委蔣萬安直言，蘇貞昌才是該道歉的人卻在神隱，顯示諄昌沒有肩膀。

蔣萬安首先詢問，民眾申請紓困時要帶甚麼？蘇麗瓊表示需要帶身分證，前往填寫申請書， 而存款證明若無法提供就用切實方式，能備齊更多資料更好。另外蔣萬安質疑政府對於民眾負法律責任的說法不一時，蘇麗瓊說明，有人檢舉不實就必須查，申報資料不實就要負法律責任，之前政府各單位說法的差別只是是否主動查，她是說有明顯問題或者有人檢舉才會查。

接著蔣萬安指出，蘇貞昌5月4日宣稱即日起可以申請，完整方案都沒出來，院長就大辣辣出來講可以申請，可以這樣嗎？ 該扛責不扛責，該道歉不道歉，請蘇院長到第一線公所承辦十個案件就好，看他怎麼處理，怎麼可以這樣整垮所有基層人員？蘇院長要出來道歉，為事前沒有溝通事後一改再改的擾民政策道歉， 而不是由蘇麗瓊承擔，蘇麗瓊很委屈讓人同情。

對此蘇麗瓊回稱，衛福部提供給長官資訊不足，自己要檢討。蔣萬安表示，蘇麗瓊越這樣講，越顯示長官沒有肩膀，過幾天了蘇院長還在神隱！

此外依照衛福部提供的報告資料，由於有大量民眾申請紓困，目前以5天審核、7天核發為目標努力。

(中時 )