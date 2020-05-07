新冠肺炎疫情引爆宅經濟，電商業績強滾滾，台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)第1季稅後盈餘為4.41億元，為歷年同期新高，每股盈餘為3.16元，法人看好富邦媒營運前景，在外資買盤力挺下，富邦媒今天盤中股價強勢大漲，不僅創下掛牌新高價，亦超越寶雅(5904)，成為百貨類股股王。

寶雅挾不斷展店策略，推業績成長，第1季合併營收42.66億元，年成長12.38%，營業毛利為18.23億元，年成長11.77%，合併毛利率為42.75%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為4.93億元，年成長8.59%，每股盈餘為5.06元，因獲利表現出色，一直穩居百貨類股股王；不過，全球新冠肺炎疫情加速改變生活模式，遠距生活及宅經濟躍升為新生活模式，電商成為新冠肺炎疫情之下受惠產業，根據經濟部統計處公佈之統計資訊，受疫情影響，台灣零售業第1季年減0.6%，隨著民眾減低外出頻率，消費者轉移至網路購物，富邦媒吸引市場更多關愛眼神。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於宅經濟逐漸成為主流，富邦媒近幾年業績呈現穩定成長，第1季業績更因疫情呈現高度成長，富邦媒第1季合併營收約151.1億元，年增28.7%，為歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為7.53億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘4.41億元，年成長11.6%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元，相較去年還原一次性所得稅利益，年成長20.1%。

2020年momo第1季在宅經濟需求的催生下，加上網路購物維持高成長，第1季momo網路購物業績已佔公司營業額的90%，年成長率達到35.5%。

為刺激新進駐的店家買氣，momo摩天商城也規畫站內版位、App行動購物、影音、Line、Facebook等廣告行銷的宣傳資源，及提供教育訓練課程等，以期協助實體零售店家加速「數位轉型」，順利跨足線上零售通路。

網路購物電商趨勢前景看俏，法人看好富邦媒前景，外資昨天加碼富邦媒，推升富邦媒股價連兩天大漲，今天盤中正式超越寶雅，成為百貨類股的股王。

(時報資訊)