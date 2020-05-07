新冠病毒疫情於全球延燒，促使企業重新思考遠距工作的執行力及相關技術解決方案，加強數位化的工作流程。為協助企業部署數位化工作流程，星展銀行（台灣）與叡揚資訊偕同推出「企業薪資整合服務」，企業得採用叡揚資訊雲端薪資管理系統結合星展銀行（台灣）薪轉帳戶整合方案，簡化每月企業薪資轉帳流程，大幅節省企業人工作業時間。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，自新冠病毒疫情爆發以來，星展銀行（台灣）陸續接獲企業客戶的需求，期望銀行協助解決企業在啟動異地備援、分組辦公或在家辦公後，無法及時完成交易授權和處理金流等問題。因此，星展銀行（台灣）除了提供金流管理、交易授權、線上換匯等多樣數位解決方案，讓客戶不必出門即可便捷完成交易外，更推出全新「企業薪資整合服務」，讓企業能透過叡揚資訊「Vital Payroll薪資管理系統」自動產出薪資付款檔案，輕鬆上傳至星展銀行（台灣）企網銀完成薪資付款，大幅節省會計人員人工編輯報表和自行轉檔的作業時間。

叡揚資訊雲端及巨資事業群總經理胡瑞柔表示，這一波疫情讓很多企業思考如何透過雲端服務來因應這些遠距工作、在家上班的變化。薪資管理時常要因應法規而調整計薪方式，而很多中小企業由於沒有專任人資，常是會計兼任或是行政人員兼任，難以掌握法規變化，造成員工計薪或稅務申報問題，叡揚資訊的Vital Payroll提供員工的薪資計算、個人稅額申報、薪資單自動Email發放等功能，並能主動更新最新法規，協助計薪人員計算薪資超容易，法規遵循不遺漏的最佳工具，就算不是專業人資，也能快速上手。

(時報資訊)