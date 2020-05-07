國民黨革實院長羅智強上任後，昨天射出第五箭「校園巡迴演講」的第一場，到他母校政大演講；有同學問他國民黨追求的「終局」是什麼？與民進黨、共產黨有可不同？他回答是「民主與和平」，民主與和平比台獨或統一更重要。

羅智強接任革實院長之後，連發「財務革新」、「智勝鮮師」、「未來沙龍」、「全球募款」等四箭，其中目標1000萬元的全球百城募款自上週宣布，本周一已有全球近50個城市的僑胞告知響應。他昨天到政大演講，射出第五箭「校園巡迴演講」的第一場，今天在臉書PO出心得，收穫不少，也頗有趣味。

他說，昨天到母校政治大學演講，和百來位同學談後新冠的兩岸明天，除了自剖從政的心路，也分析「抗中」與「和中」，對台灣帶來的機會和風險各是什麼？

羅智強說，有同學問他，如果民進黨追求的「終局」是台獨，共產黨追求的「終局」是統一，請問國民黨追求的「終局」是什麼？他回答是「民主與和平」，制度認同高於國族認同，民主與和平比台獨或統一更重要。

他說，演講後，他就趕著下一個行程，但好幾位同學追了出來，熱情地訴說他們的想法，有的是長期關注也認同他的臉書粉絲；有的是不認同國民黨表現，但認同國民黨路線；有的是第一次聽他演講，很震撼很認同。他很開心、很感動，當場邀約這些同學參加「未來沙龍」，期待和他們更深度的互動。

羅智強感慨表示，誰說年輕人都討厭國民黨？事實是「國民黨沒有努力創造和年輕人對話的機會」，這是他接任革實院的第五箭「校園巡迴演講」的第一場，他會努力創造更多和年輕人對話的平台。

羅智強附上小編捕捉他演講時的照片，還自嘲「不太像演講，好像在跳街舞，哈哈！」饒富趣味。

(中時 )