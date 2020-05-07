明晟（MSCI）季度調整將於台北時間5月13日凌晨公布結果，並於 5月29日尾盤生效，統一投顧研究部根據2020年第1季度台股表現、個股的自由流通率與市值排名的變動，得出結論認為，台股表現位居前段，研判此次權重調整預期持平；矽力-KY（6415）、富邦媒（8454）納入MSCI成份股機會高。

統一投顧投研部指出，4月迄今，台灣加權指數及MSCI台灣指數分別為上漲13.2％、9％，表現位居前段，今年無A股納入因子調整干擾，台股權重預期持平。

另回顧第1季個股表現，市場排名居前85名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成份股的個股有：矽力-KY、富邦媒、旺宏、欣興、旭隼、譜瑞-KY、致茂等。考量市值變化及落後成分股抽換，估計矽力-KY、富邦媒在這次的季度調整中入選機會較高。 3. 自由流通比率低的個股，入選機率不高。

此外，觀察今年第1季，排名落在123名的潤泰全、華航，不僅連續五季於市值排名落後，排名均掉出百名之外，且外資持股比率也相對偏低，需提防此次有遭到移除的風險。

(工商 )