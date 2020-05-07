軍艦隊指揮部124艦隊2018年驚爆軍機外洩事件，一名洪姓士官長涉嫌潛入承德艦戰情室，利用隨身碟拷貝軍用電腦裡130項軍事機密及國防秘密。高雄高分院7日宣判，依無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪，判洪男1年6月，可上訴。

檢方調查，40歲的洪姓男子1998年8月起於海軍艦指部124艦隊承德鑑服役，曾擔任中士修護士、上士修護士、上士副班長，負責艦通業務；另擔任過資系士官長，負責無線電及天頻系統衛星通信設備。

洪男明知海軍艦指部不得攜帶隨身硬碟登艦，在艦上也不得拷貝任何行政電腦、通信系統、戰鬥系統等設備資訊，卻於2003年10月7日假借維護電腦、進入承德鑑戰情室，持事先自電腦商場購得的隨身硬碟、接上「安迅6號」電腦執行「WINDOWS下載程式」，拷貝機密資料至硬碟。之後也多次用相同手法，拷貝安迅6號、安迅7號兩部電腦的機密資料。

洪男得知「安迅6號」將停機報廢，2017年1月20日再度進入戰情室、最後一次拷貝機密資料。

2018年1月檢調搜索洪男住處，查扣到洪男拷貝軍事機密的硬碟。2018年10月高雄高分檢檢察官更率高雄市調處、軍事安全總隊反情報工作站及憲兵單位，前往停靠於左營軍港的承德艦上進一步勘驗，洪男也於同月遭到撤職。

洪男坦承認多次進入承德艦戰情室，拷貝、收集安迅6號、安迅7號兩部電腦的通信程式，調查人員對硬碟進一步進行數位鑑識，發現共128個檔屬「國家機密亦屬軍事機密」、2個檔「國家機密亦屬國防機密」。

當時檢方認定，洪男所為已犯刑法外患罪的收集國防秘密、陸海空軍刑法收集軍事機密、國家機密保護法收集國家機密、無故取得公務機關電腦或其相關設備之電磁紀錄等罪嫌，請法院從重以陸海空軍刑法第22條第1項、刺探或收集軍事機密罪處斷。

(中時 )