HYUNDAI（現代汽車）在台灣市場將正式進入新能源元年，全球戰略車款KONA與其新能源車家族成員包含汽油版、Hybrid油電複合動力版及EV純電休旅等同場驚艷亮相，不僅成為耀眼的目光焦點，同時納入「2025 HYUNDAI品牌戰略」超前部署的重要版圖，未來品牌旗下其他新能源車款的導入時程將大步向前邁進。

作為HYUNDAI進軍新能源車市場最重要的全球戰略車款，南陽實業已於四月底率先針對超淨化油電跑旅-全新KONA Hybrid全面展開預售，讓消費者搶先一睹它的動感風采，並於今日正式發表這款備受矚目的油電新戰將，並以最具競爭力的建議售價：單色車型99.9萬元、雙色車型100.9萬元(優惠車價限前200位車主)，強勢登陸小型跨界SUV市場，堪稱是百萬內最親民的油電休旅首選。

集綠色科技、智能科技和駕馭樂趣於一身的全新KONA Hybrid，徹底顛覆小型跨界休旅級距的所有界線！作為同級市場中首部小型 Hybrid SUV，無論是環保節能表現或操控方面均傲視同級對手，1.6升GDi 缸內直噴引擎搭配同級唯一6速DCT 雙離合器變速箱，結合HYUNDAI最新世代的Hybrid油電複合動力系統，具備141ps和27kgm的最大綜效動力輸出，更擁有絕佳的26.71km／L市區油耗水準，進一步提供最佳效能表現，同時享受暢快駕馭性能，並透過再生制動系統，當車輛減速時會自動將動能轉換為電能充電，一般行駛則使用電能來提高油耗表現。

全新KONA Hybrid也是同級唯一採用鋰離子聚合物電池的油電車款，其獨有的Driver Only駕駛獨立空調節能系統、油電專屬能源儀表、動態能源管理系統、VESS 虛擬引擎聲效系統，以及BRS 按鍵式喚醒鋰電瓶等專屬科技配備，精準掌握每段旅程都能達到最佳效能。其中BRS 按鍵式喚醒鋰電瓶更是油電車款中首見的智能設備，當車輛長時間未發動，12V輔助電瓶不須額外充電，其電池管理系統會定期監控12V輔助電瓶的電壓與充電狀態，當電瓶充電狀態低於10％時便會切斷車輛的電源供應，藉此降低車輛因電瓶沒電導致無法啟動的窘境。

除了先進的動能系統，全新KONA Hybrid更具備了同級車中最具操控樂趣的底盤設定，車身本體結構採用AHSS先進高剛性鋼材的比例高達51.8％，同時搭載前麥花臣、後多連桿懸吊系統，靈活出色的動態表現和轉向反應大幅提升駕馭極限，讓環保節能操控樂趣得以完美結合！

(中時 )