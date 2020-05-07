美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）於美東時間本5月6日主持記者會時呼籲所有國家，共同支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）及其他相關聯合國場域；龐培歐也要求世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣以觀察員身分出席將在本月召開的WHA。外交部由衷感謝美國國務卿龐培歐親自公開鼎力支持台灣參與國際組織，表達美國政府一貫堅定支持台灣的立場。

外交部發言人歐江安表示，新冠肺炎對全人類造成嚴重的威脅，凸顯全球防疫系統不能遺漏任何人，且需要各方通力合作。外交部已多次呼籲WHO作為保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，應該摒棄政治考量，確保疫病資訊的透明與即時、完整交換，更應該廣納國際社會所有成員及利害關係者，勿因為中國的不當政治干預，阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動，與聯合國會員國分享我國成功的防疫經驗。

外交部感謝美國行政部門與國會持續不斷採取具體作為，支持台灣參與WHO。美國國務院日前也在推特號召網友用推文挺臺灣，參與即將舉行的世界衛生大會，分享台灣對抗武漢肺炎的「台灣模式」。國務院的＃TweetForTaiwan行動引起各界熱烈迴響。外交部將持續與美國及理念相近國家攜手合作，並肩維護台美雙方人民及全人類的健康與安全，並持續深化台美全球合作夥伴關係。

(中時 )