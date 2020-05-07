大陸海關總署公布數據顯示，今年前4月對東盟、一帶一路沿線國家進出口逆勢增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。其中，美國為第3大交易夥伴，中美貿易總值為9584.6億元(人民幣，下同)，下降12.8％，占大陸外貿總值的10.6％。

今年前4月，大陸對美國出口7022.8億元，年減15.9％；自美國進口2561.8億元，下降3％；對美貿易順差4461億元，減少21.9％。

前4個月，東盟為大陸第一大交易夥伴，與東盟貿易總值1.35兆元，增長5.7％，占外貿總值的14.9％。其中，對東盟出口7409億元，增長3.9％；自東盟進口6085.1億元，增長8％；對東盟貿易順差1323.9億元，減少11.5％。

歐盟為大陸第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為1.23兆元，下降6.5％，占外貿總值的13.6％。其中，對歐盟出口7190.1億元，下降6.6％；自歐盟進口5155.6億元，下降6.4％；對歐盟貿易順差2034.5億元，減少7.1％。

日本為第4大交易夥伴，中日貿易總值為6656.8億元，下降2.1％，占外貿總值的7.3％。其中，對日本出口3028.6億元，下降2.2％；自日本進口3628.2億元，下降2％；對日貿易逆差599.6億元，減少1％。

(旺報 )