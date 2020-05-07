台股周四的大盤上演乾坤大挪移戲碼，本周以來火熱的生醫與防疫等概念股，多在高檔爆出大量，股價也上下大震盪，預期部分法人、主力群與中實戶等市場大戶的資金，再度轉進半導體族群為首的電子股，因此，在台積領軍向前衝高之下，加權股價指數得開高走高，迄中場一度大漲逾百點，至上午11：24暫報10874點，上漲99點，成交1089億元。

在台積電再度執掌攻堅帥印下，包括日月光投控、聯電、聯發科、群聯與聯詠等半導體相關人氣指標股，悉數強彈，加上台塑四寶、統一、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金與第一金等重量級集團股穩盤，係今大盤開高，並在高檔行進間清洗浮額後，仍欲小不易主因，極短線似隱呈軋空外資空手現象。

不過，半導體與權值值重新振作後，資金面反而壓縮至中小型股，例如生醫及防疫等概念股，就在高檔明顯爆巨量大震盪，市場熱錢似短暫大挪移至電子股為主流相關股票，值持續追蹤。

券商業者指出，技術面方面，月線將持穩上升，並與季線形成黃金交叉，但上檔仍有萬一、年線及半年線等前波重重大套牢區之關卡待籌碼沈澱，因此，國家隊幕後操盤人，短期持續以輪動格局維繫人氣，使大盤走的相對穩健，仍係波段盤勢審慎樂觀遠因。

(工商 )