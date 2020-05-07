統一投顧投研部指出，全球疫情漸緩和，歐美也開始討論逐步重啟經濟活動，且聯準會續對金融市場投放資金，加上國際油價回穩，全球不安定因素漸削減，整體資金面與基本面對多方有利；惟台股年線上檔壓力大，短期指數將在年線與月線震盪整理，後續有機會向上突破年線，建議逢回買進，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

統一投顧指出，台股目前面臨上檔季線壓力重，區間震盪。台股在積極反彈後，目前各期均線5日、10日及月線均呈多頭排列，下檔5日線10,467點已成支撐；惟此波反彈幅度大，已屆臨上檔季線10,828點壓力區，因目前季線尚處下降格局，故不易一次越過，行情震盪難免。

至於台股主流族群，統一投顧認為，電子、生技扮雙主流，交織前進。目前盤面以電子與生技股走勢最為積極，其中電子以5G、伺服器最強；生技股以防疫之疫苗及製藥股最旺。5G與伺服器二產業，低檔可以持續留意者為聯茂、台燿、金像電及博智等。生技股盤面則以疫苗股高端、國光及製藥的寶齡、合一、晟德、中天等走勢最強。

(工商 )