每次推出新甜點的全聯We Sweet，總是能因為美味又親民的銅板價而秒殺，這次首度聯名香港茶餐廳老店「檀島香港茶餐廳」，在5/8~6/4推出最經典熱門的五款港式點心，買再送蛋撻兌換券。

和擁有80年歷史的茶餐廳始祖：檀島香港茶餐廳聯手，就不能錯過「港式菠蘿油」，軟綿富有彈性的菠蘿搭配香氣十足的奶油，一甜一鹹堆疊出多層次的風味，不僅是茶餐廳熱賣商品，更是香港下午茶點心經典代表。

獨家必吃款「港式布蕾奶皇蛋撻」有著檀島香港茶餐廳最著名的192層鬆化酥皮的極品蛋撻，搭配烤奶皇布蕾，香滑濃郁美味。炎熱的夏天就是要來碗「楊枝甘露」，鮮甜的芒果點綴著西米等豐富食材，一碗50元有找！

港式布蕾奶皇蛋撻（特價2入79元）（圖／官其蓁攝）

喜愛捲類的甜點控，首推「鴛鴦珍奶捲」，港式鴛鴦奶茶製成細緻鬆軟的日式戚風蛋糕體，搭配濃郁的進口鮮奶油，並包裹台灣之光Q彈的珍珠，是港台甜點的完美結合。另一款則「冰心捲蛋糕凍檸茶」 將港式凍檸茶結合全聯甜點常勝軍冰心捲蛋糕，香草戚風、檸檬卡士達及紅茶寒天慕斯，帶來夏天的一抹清新。

凍檸茶冰心捲蛋糕（特價4入89元）（圖／官其蓁攝）

此外，全聯也為愛吃港式甜點的你推出特別優惠，5/8至6/4凡購買We Sweet檀島聯名甜點，憑外包裝於指定檀島香港茶餐廳內用消費不限金額，即可兌換極品蛋撻乙顆。

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(中時電子報)