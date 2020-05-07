西洋流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）日前才自爆體內驗出新冠肺炎抗體，還口出狂言會外出呼吸新冠病毒空氣，更去參加攝影師好友史蒂文卡萊恩的生日派對，完全無視病毒，今(7日)她發文承認的確有感染病毒，同台表演者也生病，但現在大家都很健康已經痊癒了。

新冠肺炎疫情重創世界各國，流行天后瑪丹娜（Madonna）日前才在網上自曝，她日前接受檢測，結果驗出體內有抗體，引發外界一片熱議，而她在台灣時間7日再發文表示，約在2個月前在巴黎舉行巡迴演唱會時，她的表演者都掛病號，而瑪丹娜自己也出現症狀。

瑪丹娜起初以為他們只是一般流感，因此沒放在心上，而瑪丹娜也感性嘆，所幸他們都已康復痊癒，強調他們都很好、很健康。她也強調不是最近生病的，大約2個月前到巴黎展開巡迴演唱會，活動快結束時她出現症狀，合作同台的人也都有生病。

瑪丹娜日前雖檢驗出新冠肺炎抗體，但她無視社交禁令，自行解除隔離，表示要開車去兜風，之後又去攝影師好友史蒂文卡萊恩的生日派對，引起爭議，因為世界衛生組織(WHO)之前才發聲明，表示目前還沒證據表明，具有新冠病毒抗體、染疫康復者可以躲過二次感染，因此就算有抗體，也有感染風險。

(中時電子報)