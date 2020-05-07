NB電池組廠-新普科(6121)第1季稅後盈餘達6.65億元，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.6元，優於市場預期，美系外資亦發佈最新報告相挺，給予「加碼」評等，目標價350元。

新普科第1季合併營收為144.84億元，年成長0.47%，為歷年同期新高，營業毛利為14.25億元，年成長2.96%，合併毛利率為9.84%，年增0.24個百分點，單季稅後盈餘達6.65億元，年成長10.83%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.6元；由於平板、手機、周邊零件及筆記型電腦訂單強勁，且大陸廠區復工已完全恢復正常，新普科4月合併營收攀升至63.52億元，年成長20.95%，累計前4月合併營收為208.37億元，年成長5.94%，從目前訂單來看，新普科第2季業績可望明顯優於第1季。

美系外資發布最新報告指出，由於NB終端需求強勁，且其產品不斷向電動自行車和數據中心BBU多樣化，我們認為，居家辦公需求及新普科市佔率提升，新普科第2季及第3季NB出貨量將會較去年同期成長，我們預期第2季營收將季增34%，年成長16%，OPM預測提升至20年第2季6.4%，單季每股盈餘為5.6元，而下半年受益於BBU和NB需求，預估新普科2020年每股盈餘年成長11%至23元，給予「加碼」評等，目標價350元。

(時報資訊)