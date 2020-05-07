系微(6231)今日宣布旗下Supervyse系統管理解決方案，支援信驊(5274)近日推出代號為AST2600的新一代伺服器管理晶片系列產品。

Supervyse系統管理解決方案可實現外部遠端平台管理以支援許多對應伺服器管理所需的業界規格，例如DMTF RedfishR、IPMI 2.0、NVMe-MI以及為企業資安、資料處理中心、通訊和存儲伺服器提供多樣化的安全功能。

Supervyse透過新款AST2600所提供的硬體升級、新功能及先進的安全功能，能提供對應的系統管理解決方案支援。AST2600搭載雙核心A7 ARM處理器，具有可應付BMC與日俱增的系統處理效能功能所需要的強大能力並能大幅提升其運算效能及性能；此外，AST2600除了可增強其運算容量外，還能提供降低能源消耗和強化安全功能，包括ARM Cortex A7 TrustZone與安全啟動模式。

(時報資訊)