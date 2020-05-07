不再球員兼裁判，俗稱 Facebook「最高法院」的內容監督委員會(Oversight Board)首批入選成員名單公布。20 位委員中一位是來自台灣的陳憶寧，她是現任國立政治大學傳播學院教授。她的加入相信能讓更多來自亞洲的觀點與視角，被納入到 Facebook 平台相關決策考量中，是令人欣喜的好消息。

到底哪一種類的內容，能夠發表在 Facebook 相關平台之中，一直以來都要靠著 Facebook 與相關專家共同制定的社群守則(Community Standards)為準。然而，過往 Facebook 曾經爆發過與一些爭議事件，例如2018年劍橋分析事件不僅洩漏用戶個資更介入美國大選、緬甸的種族滅絕事件受到 Facebook 平台上散播暴力的貼文影響而加劇、不少在台灣的粉絲團很可能因為政治立場而無預警被關閉等事件，都讓 Facebook 球員兼裁判的角色備受質疑。而為了由第三方來公正規範 Facebook 平台上的內容，Facebook 在 2019 年宣布成立內容監督委員會(Oversight Board)。

Facebook 公布內容監督委員會(Oversight Board)的首批 20 位成員。(摘自Facebook Newsroom)

歷經好一段時間的籌備、人員遴選等過程後，Facebook 官網日前公布了內容監督委員會(Oversight Board)的首批 20 位成員，成員直接與監察團簽訂合約，不屬於Facebook員工，亦無法由Facebook解任。監察團成員的任期最長三年，最多三屆。當中一位成員是來自台灣的現任政大傳播學院教授陳憶寧，此外還包含丹麥前總理Helle Thorning-Schmidt、哥倫比亞檢察官Catalina Botero-Marino、憲法專家Jamal Greene、前美國聯邦巡迴法院法官兼宗教自由專家 McConnel ，還有前英國《衛報》主編Alan Rusbridger 等等。

首批 20 位成員的背景橫跨27種語言，呈現豐富多元的專業、文化、政治、宗教和背景及各種觀點。預計最終將擴增至40位成員，雖無法代表每個人的意見，但所有Oversight Board 成員都相信，其全球化的多元背景將有助於鞏固、強化和指引決策。針對入選 Oversight Board 成員，陳憶寧表示：「致力提供亞洲視角觀點是我加入Oversight Board的原因。我希望Oversight Board能夠提升內容決策的公平性、保護言論自由，並使社群平台更為安全。我期待我擔任國家通訊傳播委員會(NCC)委員的經驗，能為Oversight Board帶來更加公平、公正、客觀且詳盡的判斷。」

Oversight Board 將審查內容是否符合 Facebook 和 Instagram 的社群守則與理念價值，並且承諾在國際人權規範的架構下維護表達自由。關於 Facebook 和 Instagram 上的特定內容應獲准發佈或予以移除，監察團將做出具約束力的最終裁決。Oversight Board 將於今年稍後開始受理案例，屆時用戶將能在自己的內容遭Facebook移除時向監察團提出申訴；而未來幾個月內，也將針對用戶希望Facebook移除內容之事宜開放申訴並進行審查，包括廣告內容。

針對用戶申訴的事件， Oversight Board 提出的決議具有約束力，Facebook 應在七日內執行；此外，針對 Facebook 平台的內容政策， Oversight Board 也可以提出建議意見，Facebook 需針對這些建議公開回應。

但用戶提出的申訴案例預計數量龐大(2020年Q1 Facebook 月活躍用戶已達 26 億)，Oversight Board 無法一件不漏地做出裁決，但將會優先審查可能影響眾多用戶、對公眾言論意義重大，或對Facebook政策有所質疑的案例。

究竟 Oversight Board 的成立與運作能否讓 Facebook 平台上的內容更全面的符合各地的法規、文化與民情，在保障人權的前提下維持言論自由，並且決議結果能贏得信任，將是他們接下來持續要面對的挑戰。

(中時電子報)