警方在牆上找到彈著點。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市安平區7日凌晨零時許發生槍擊案，1輛白色轎車在安平路426巷口迴轉再倒車，車內兩人由副駕駛座男子朝超商前的邱男、鄒男兩人示威式開槍，隨即逃逸，兩人驚愕報警，警方在現場拾獲彈殼與彈頭各一枚，研判嫌犯僅開1槍。

20歲邱男騎車載著23歲鄒男到安平路上的全家超商購物，兩人在超商外時，突然有輛白色轎車沿安平路西向東行，再迴轉，車輛駛過超商後，再倒車回到超商前，喝斥兩人喝斥離開。

鄒男沒聽清楚，往前說聲「蛤？」，車內副駕駛座的男子隨即朝兩人開槍，再駕車逃逸。

被開槍的邱、鄒兩人感到錯愕，報警後，警方在超商前拾獲彈殼、彈頭各一枚，超商牆上有彈著點，帶著兩人回警局了解案情。

邱、鄒兩人表示平常從工，當天看見嫌疑車輛上駕駛與副駕駛座共兩人，隨然看似針對他們而來，但都不認識，不明白為何遭來槍擊橫禍。

警方表示，案後後已鎖定一輛可疑轎車，感覺這輛車整晚都在安平區「繞行」，是因為單純路邊彼此互瞪不順眼，或有其他原因而開槍，還需找到作案嫌犯才能進一步釐清。

(中時 )