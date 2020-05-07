因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院近日推出「擴大紓困方案」，但因申請規定繁雜，引發不少民怨、亂象，對此，北市議員王世堅痛批：「（設計）一堆表格，連我在議會這麼久，我也看不懂。」強調官僚體系根本「沒誠意」、「刁難」，「是要人民來跟你乞討嗎？」

王世堅昨在政論節目上，針對近日「未加保勞工、農漁民加發一萬元補助」，但民眾想領錢還得自己舉證「收入低於縣市平均生活費」提出看法，直言「這根本是刁民，刁難人民啦！」

他強調，政府設計了一堆複雜的表格，自己在議會這麼久也看不懂，顯然整個官僚體系完全沒誠意，一副要人民來乞討的感覺，建議行政院長蘇貞昌應該要向衛服部長陳時中學習，「能用有系統且簡單明瞭方式向民眾說明」，並自行替2人打了分數：「陳時中防疫95分，蘇貞昌紓困59分。」

據悉，行政院日前針對賣玉蘭花、發廣告單…等「無加保」工作者，提出擴大紓困方案：凡家戶每人每月生活費「不超過」居住縣市平均生活費的1.5至2倍，就能獲得1萬元津貼，而若「低於」1.5倍，更可獲得3萬元津貼。但陳時中對此則在記者會坦言，所謂「家戶每人每月生活費」計算公式，「可能有點難算」。

此外，不少實際去申請過的民眾也一面倒抱怨「門檻高又擾民」、「看得到吃不到」、「無法理解」等，看來政府原想幫助民眾的美意，確實因官僚式的文字遊戲反留敗筆。

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(中時電子報)