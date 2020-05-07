全國軌道業首創、由台北捷運公司自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起於板南線優先試辦，透過「台北捷運GO」App及板南線月台電視，旅客輕鬆掌握板南線進站列車內的人潮狀況，若試辦成效良好，下階段將於文湖線上線。

北捷表示，即日起，使用「台北捷運GO」App，立即掌握板南線車廂人潮狀況，將車廂擁擠程度分為舒適(綠色)、普通(黃色)、略多(橘色)及人多(紅色)等4個等級。旅客只要下載「台北捷運GO」App、原已下載用戶更新至最新版本後，點選「捷運路網」下方「車站資訊」項目；接著，選擇自己所在的板南線車站，於列車到站時間右側點選擁擠度圖示，便可以獲知即將進站列車最新的車廂擁擠度資訊。

北捷副總經理黃清信指出，這功能為發展至智慧化維修過程，發現這項資訊可提供給旅客作為乘車參考，花了半年研發，目前準確度約90％，且都是即時監看，有任何異常就會派員做障礙排除，由於板南線視運量最大的路線，所以是優先選擇路線，再來會在中高運量的文湖線上線。

北捷強調，此項功能是由車輛處、資訊處組成研發設計團隊，透過列車壓力感測器，計算出車廂載重所承受的壓力值，進而轉化為車廂擁擠程度，依照旅客人數多寡區分成舒適、普通、略多及人多等4個感受程度，並依序用綠、黃、橘、紅色加強辨識。

北捷指出，民眾可以透過月台電視，提前了解下一班列車各車廂的人潮狀況，相同的數據也會傳送到台北捷運Go App，做為民眾搭乘捷運的參考，希望藉此達到分散車廂人潮的效果，讓旅客享受更優質的搭車環境。

此外，「車廂擁擠度即時告知功能」初期選擇板南線試辦，將廣蒐旅客操作接受度，作為未來應用參考，特別是防疫期間，除了強制戴口罩搭捷運，此功能更有助旅客避開人潮較多的車廂，而板南線終端站如頂埔站及南港展覽館站，由於是列車發車起站，不會提供查詢顯示車廂擁擠度資訊。

(中時 )