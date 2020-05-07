年約30的鍾先生今天上午八點就到現場排隊，排了3小時才完成投遞。（戴上容攝）

中央急難紓困補助1萬元，申請第二天各區公所仍聚集大批人潮，三重區公所因湧現人潮，動用公所旁過圳公園，現場發送號碼牌截至上午11時，已有500多人領號在外排隊，來回多次公所的民眾抱怨，「早知道不要投給蔡英文」。

紓困第二天，三重區公旁過圳公園上午八時有民眾怒吼，前前後後已經到公所5次，揚言要報警；另一位，年約30的鍾先生在中山區從事酒店美髮行業，因目前酒店停業，他目前一週只接到兩天的出勤，生活大受影響，今天上午八點就到現場排隊，排了3小時才完成投遞。

三重區長劉來通說，三重人口數約38萬人人數很多，次日申請紓困人數雖較首日減少一些，仍出動區公所全部人力300位人力疏導民眾，請民眾戴上口罩，維持適當社交距離，除早上一位較激動的民眾外，秩序大致可維持。

劉來通表示，目前是放寬收件條件，第一線公所人員，全力配合三天收件，經審核五天後放款；三重警表示，現場有巡邏警2位，一天共會出動10位警察維持秩序。

(中時 )