言承旭得知林志玲結婚當時送上祝福。（圖／中時資料照片）

網友發現AKIRA（右圖）和言承旭童年有些神似。（圖／翻攝自騰訊視頻；翻攝自exileakira_official IG）

台灣第一名模林志玲去年6月閃嫁放浪兄弟成員AKIRA，去年底在台南舉行婚宴，5日是日本和韓國的兒童節，AKIRA也應景分享自己童年的照片，眼尖網友則發現AKIRA從小皮膚就是健康小麥色，五官立體，濃眉大眼挺鼻頗神似言承旭小時候照片，算是巧合。

林志玲和舊愛言承旭情纏17年，去年6月林志玲搶先報喜閃婚，情定小7歲AKIRA，「言林戀」正式畫上句點，當時言承旭透過經紀人轉達：「恭喜他們」，其他不願多說，後來他留著鬍渣出席金曲獎頒獎典禮，被指神情看似憔悴。

而AKIRA日前透過IG，罕見分享兩張童年照片，一張可見他穿著藍色襯衫坐在盪鞦韆上張嘴大笑，另一張則是他在武士娃娃旁邊，戴著用報紙摺的武士帽，一臉嚴肅，肉肉臉頰相當可愛，網友則發現，言承旭過去參加實境秀時曾分享兒時照片，兩人臉型、挺鼻、嘴巴都相當相似，說不定未來言承旭找到的另一半也會有些相像志玲姐姐，成為有趣話題。

(中時電子報)