天母林姓女子殘忍殺害親生母親，士林地院7日11時宣判，依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處有期徒刑18年。

判決指出，44歲林女3月1日在天母東路住處，與母親發生口角，一氣之下用手、腳踹、棍棒毆打72歲母親，導致林母傷重倒臥浴室門口，林女竟外出丟棄垃圾，到精舍找師父，均未提及母親受傷一事，直到晚間10點27分才通知救護人員，林母經送醫治療，仍因肋骨全斷、頭部重創死亡。

法院囑託台大醫院進行鑑定，認定林女患有「妄想型思覺失調症」，且病識感不足，並未就醫。

但合議庭認為，林女犯案中可以選擇何時離開現場，前往精舍、倒垃圾，完成與衝突無關的事情，又繼續與被害人爭執、毆打被害人，具備主動壓抑內心想法或衝動能力，可見案發後，意圖以自身言詞或行為規避刑事責任，與常人無異。

判決指出，林女行為時並未因精神障礙，導致不能辨識其行為違法或欠缺辨識行為能力，亦無辨識能力、控制能力顯著降低的情形，並不適用刑法第19條減刑。

林女在辯論終結前，仍稱「我與母親只是吵嘴、打架而已，真的不知道為何頭會留這麼多血，每想到這麼容易就往生，而且母親從前就有自殺的念頭，常常說要撒手人間」，顯見對於弒母一事，並未深刻反省，認定犯後態度不佳，以傷害致死罪論罪，且因直系血親尊親屬加重其刑，判處有期徒刑18年。

(中時 )