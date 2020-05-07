在美國政府限制對大陸的晶片出口之際，幾名共和黨參議員敦促美國總統川普避免傷害美國晶片製造商，他們認為晶片產業對於抗擊疫情和美國經濟至關重要。

據路透報導，在一封時間日期為6日的信函中，六名美國參議員對美國商務部上周發布的新規表示擔憂，新規可能限制對大陸的晶片和其他技術出口，以防被大陸用於軍事用途。新規之一是擴大對軍方買家的定義，可能將使美國政府能夠阻止對大陸出售半導體生產設備等產品。

該規定和另一項規定將在6月生效，而且沒有允許業界對最終版本發表意見，新規還取消了允許某些美國技術在出口給非軍事實體和用於非軍事用途的情況下無需獲得許可的例外情況。

美國參議員在信件中表示，他們擔心美國商務部發布了幾項與半導體有關的新規最終版本，不與業界磋商，也沒有充分考慮對經濟的影響。上述參議員說，在目前經濟危機和不確定性的時刻，敦促美國商務部謹慎行事，徵求業界的回饋，並確保提案不會對美國經濟、技術領先地位以及對抗疫至關重要的供應鏈造成不可預見的破壞性影響。

目前白宮和美國商務部沒有立即回覆置評請求。

(旺報 )