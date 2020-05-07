擔心生源受疫情衝擊，近來不少私立大學高層登高疾呼，速讓陸港澳生返台就學。銘傳大學國際交流處處長劉廣華表示，眼看今年9月新學期將沒有大陸新生，港澳生舊生何時回台仍是未定之數，更遑論新生，他擔憂如果二者都不能來完成學業，未來3年內，將有近4成境外生消失。

劉廣華在個人臉書發表〈境外生源從哪來〉一文中指出，過去幾年來境外生對國內大學生源的助益頗大，尤以私立大學為然，但受疫情影響，陸港澳生新舊生如今回台時間都無法確定。

劉廣華提到，根據教育部統計，108學年度陸生有2萬5049人，占全部境外生13萬417人的19.2％，港澳生1萬2565人則占總體境外生的18％。

至於港澳生方面，他近一步分析：「如果港澳生能夠解禁恢復正常入學，因為反中情緒的影響，預期今年港生會增加；事實上，從105學年度以來，港澳生就一直是逐漸增加的」，但綜合教育部數據來看，再加上陸生，「若二者都不能來，未來3年內，將有近4成的境外生消失。」

「這是斷手斷腳傷筋動骨的損失了，怎麼辦？」劉廣華談到我國高較招收其他境外生的情況，並指出，歐美澳學生比較不會到亞洲來，就算來，也都是屬於交換研修或是語言文化類的短期停留學生，來或不來，對國內境外生生源影響不大。不過，不算紐澳在內的新南向國家則是一個拓展生源的方向。

劉廣華指出，在新南向的18個國家在內，依國籍分類，108學年度境外生人數排前3名的國家，依次是越南1萬7421人、馬來西亞1萬5741人、跟印尼1萬3907人，再其次則是泰國4001人、印度2783人、菲律賓2311人、緬甸1253人。

論及我國在新南向國家招收境外生情況，劉廣華說，越南生很喜歡到台灣求學，因為生活習慣文化風俗近似，容易打工又可以學華語，而因為越南長年與大陸的領土爭端，陸企在越南的風評也不太好，越南人普遍對大陸印象不佳。

而大馬方面，劉廣華說，馬來西亞華裔人口眾多，拜多年台灣成功僑教政策之賜，留台同學會組織強大無比，對年輕一代赴台留學的影響很大；不過，留台人數在2017年達到最高點1萬7079人之後就逐年略減，應該跟大陸積極在馬招生有關；今年因為大陸及大馬本身疫情影響，預期來台人數應會增加。

劉廣華提到印尼，早年因為排華，所以華裔學生來台就讀一直是選項，不過因為華文教育中斷多年，也造成印尼學生來台就學的障礙；在1999年民間華文學校再次開放後，沈寂多年的華教才慢慢復甦，來台留學的障礙小一些，近年來已成為境外生的第三大生源。

劉廣華也指出，泰國學生從2014年的1535人到今年的4001人，增加快3倍，是第四大生源，也很有發展潛力。

由於新南向國家各國國情有所不同，劉廣華表示，過去幾年政府在新南向的招生政策上對國內大學有些鼓勵，應該要持續；之後給各校實施的空間也要大些，限制也要少些，因為私立大學都有永續經營壓力，會很努力配合政策的。

(旺報 )