桃醫副院長王偉傑指出，經過「血液淨化療法」後，確診患者有明顯好轉。（賴佑維攝）

桃園醫院醫護解釋「血液淨化療法」的流程。（賴佑維攝）

1名52歲女性在3月確診新冠肺炎後，因為病情急轉直下，衛福部桃園醫院決定採用「血液淨化療法」，讓患者從病危到可以回家過母親節。院方形容，就好像跟人家打架，直接移除過多的敵人，就有機會贏，此舉也獲國際期刊發表肯定。

院方表示，該個案在3月15日確診後，24日病情急轉直下，有肺浸潤，並插管治療。26日轉移至桃園醫院後，院方查詢國內外文獻，發現不少新冠肺炎患者，是因為體內免疫風暴持續惡化，不見得是病毒影響，因此在無有效藥物的狀況下，決定採用「血液淨化療法」。

桃醫副院長王偉傑指出，患者轉院來時，狀況相當不佳，根據臨床判斷，可能半天、1天就會不治。院方與家屬討論後，採用血液淨化療法，3月30日開始，連續3天進行血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，後續4天進行持續性腎臟替代療法。

他說，較淺白的說法就是，把含有過多免疫物質的血漿洗掉，留下血球，再混合乾淨的血漿注回患者體內，之後再用重度患者洗腎的方式治療。這種方式就好比打架，1個打30個，一定打不贏。但是透過療法，可以移除28名敵人，就有勝算。他補充，過程約使用1萬毫升血漿，患者狀況也越來越好，4月15日移除氣管內管，17日開始可以用練習床邊支撐坐立，並可用紙筆、LINE等與家屬溝通。現在已經痊癒，可回家過母親節。

桃醫院長徐永年補充，為了治療該個案，此次有腎臟、胸腔、加護病房、一般護理等醫護投入。經過治療成功後，也讓醫院未來很有信心，面對類似的患者。該治療方法經投稿國際期刊後，也被其接受發表。相對於藥物治療，血液淨化治療沒有藥物副作用帶來的不良影響。

患者兒子也透過影片說明心聲，他說，一開始覺得確診就是進醫院，隔離一段時間就好了，沒想到媽媽狀況急轉直下，還一度插管、使用呼吸器，差點要用葉克膜。所幸經過醫院治療後，每天都一點一點進步。他也說，這段時間心情真的是起起伏伏，所幸媽媽已經從昏迷的狀態甦醒，也希望其他確診病患盡快好起來。

(中時 )