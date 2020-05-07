強方科技宣稱已掌握核心技術，成功將半導體業廢硫酸回收，再製成電子級硫酸供半導體產業使用。強方科技7日在台南科技工業區舉行新廠動土典禮，副總統當選人賴清德、總統府祕書長陳菊、台南市長黃偉哲皆出席參加。強方科技董事長方旭強表示，投資金額約10億元，預計2021年第2季完工。

賴清德說，政府推行的「5＋2」產業創新中，其中一環就是循環經濟。盼強方科技能將台灣的動脈產業（資源、產品及消費）及靜脈產業（回收、再生及再利用）結合，透過回收再利用，提高產品附加價值，同時解決廢酸問題。

黃偉哲指出，高科技某種程度上對環境有殺傷力，但是強方跟台灣杜邦找到了解決方案，能夠將廢硫酸，變成適合半導體再利用的硫酸液，大大解決了許多工業界的困擾，同時友善環境。

董事長方旭強2018年成立強方科技，引進美商杜邦公司的專利設備，並採專利製程，期望打造全台首座半導體業電子級硫酸循環利用工廠。方旭強預估完工後年產值達5億元，並創造約40餘個工作機會。

(中時 )