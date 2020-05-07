儘管美國能源資訊署（EIA）公布上周原油庫存低於市場預期，但投資人仍擔憂儲油空間不足，拖累國際油價周三（6日）下跌逾2%，終結連5紅。而投資銀行預期油市利空將出盡，預估明年油價可望衝上50美元。

EIA公布，美國上周原油庫存增加459萬桶，低於市場預期增加775.9萬桶；上周戰略石油儲備（SPR） 增加 170 萬桶，達到6.3億桶。

分析師Phil Flynn指出，西德州原油期貨主要交割地庫欣仍有一些儲油空間，不過距離滿載只剩下「幾個月時間」，雖然目前數據尚未反映美國產量跌落，但預期將往下滑。

俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin周三受訪時表示，俄國將盡一切努力，計畫在最短時間內達到最大減產目標。他指出，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）沒有任何國家希望打破減產協議，若產油國不快點採取行動，新一輪的油價暴跌會再重演，不論消費國或產油國都不樂見。

隨著疫情趨緩預估明年全球原油需求可望彈升，瑞銀表示，明年6月紐約原油可望漲至52美元，布蘭特原油回升至55美元。

周三紐約期油下跌2.32%，收在每桶23.99美元，終結連續5天漲勢；布蘭特期油下跌4.04%，收在每桶29.72美元。

(中時電子報)